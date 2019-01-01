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"لما الخيانة تيجي من أقرب ناس"... دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور عبر "فيسبوك"

الأربعاء 03 مارس 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لما الخيانة تيجي من أقرب ناس"... دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور عبر "فيسبوك"



القاهرة/سما:

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، الجدل، بعد نشر فيديو مرفقا بعبارة: "لما الخيانة تيجي من أقرب ناس".

ويتضمن الفيديو، التي نشرته دينا الشربيني، عبر حسابها على "فيسبوك"، مشهدا من مسلسلها "زي الشمس"، إنتاج عام 2019، وهو الذي تكتشف فيه بطلة العمل، خيانة حبيبها، وكتبت: "لما الخيانة تيجي من أقرب ناس".


وتعامل متابعوها مع هذا التعليق باعتباره رسالة غير مباشرة تعبر بيها دينا الشربيني عن حياتها الخاصة، بعد انفصالها عن المطرب الكبير عمرو دياب، حيث انهالت التعليقات لتوضيح المقصود من المنشور، واجتهد البعض للتخمين بينما طالبها آخرون بالصبر.

يذكر أنه مؤخراً كثرت الأنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط عدم نفي الثنائي للأمر، في وقت كشفت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، سبب انفصال الاثنين، بعد مقابلتها عمرو دياب قبل يومين في دبي.

وتواصل دينا الشربيني استعداداتها لتصوير مسلسل "قصر النيل" من بطولتها وريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

#دينا الشربيني #عمرو دياب #دينا الشربيني وعمرو دياب #انفصال دينا الشربيني عن عمرو دياب

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