مستقبل مبابي يتأرجح بين 4 أندية عملاقة

وكالات / سما /

لا يزال مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في ظل تمسك النادي الفرنسي بخدماته، واهتمام أندية أخرى بالتعاقد معه في الصيف القادم.

وتشير التقارير إلى أنه من المرجح أن يغادر مبابي باريس سان جيرمان هذا الصيف، ولكن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي قال قبل أيام، إن المهاجم السريع على أعتاب تجديد عقده الذي ينتهي في 2022.

وبحسب صحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية، فإن كيليان مبابي قرر الرحيل إلى إحدى البطولات الكبرى خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد إلى الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني.

وأضافت، أن ليفربول هو وجهته المفضلة في الدوري الإنجليزي، ورغم أن مبابي يحب مانشستر يونايتد كنادٍ ولطالما أراد ارتداء قميصه، لكنه يُفضل العمل تحت قيادة يورجن كلوب، ومع ذلك، فإن صفقة التوقيع مع نجم باريس سان جيرمان لن تكون بالأمر السهل على الريدز.

وأردفت: “في إسبانيا يفكر في برشلونة لكن النادي يعاني مالياً وريال مدريد يلاحقه هو الآخر منذ سنوات، ويعتقد أنه مستعد لبذل قصارى جهده لمحاولة التعاقد معه”.

ولم يقم اللوس بلانكوس بأي تعاقدات خلال الصيف الماضي، حيث أشارت التقارير إلى أنهم يريدون الانتظار هذا صيف 2021 من أجل التوقيع مع كيليآن مبابي أو إيرلينج هالاند.