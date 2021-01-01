اشكنازي يعلق على الانتخابات الفلسطينية ويعرب عن قلقه من تزايد قوة حماس

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي ان الانتخابات الفلسطينية القريبة، "تبدو هذه المرة كخطوة أكثر جدية من المحاولات السابقة، معتبرا أن الانتخابات تخدم أجندة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واضاف خلال اجتماع عقده مع سفراء إسرائيل في آسيا، أن حركة "حماس" تعقد مؤتمرا في مصر، التي وصفها بأنها "راعية هذه الخطوة"، وأنه تجري محاولات في مصر للتوصل إلى تفاهمات.

وتابع قائلا :" "وتوجد خلافات لكني أقدر أنهم سيصلون إلى انتخابات المجلس التشريعي في شهر مايو".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"،فإن أشكنازي قال إنه قلق من تزايد قوة "حماس" في قطاع غزة، وأن إسرائيل تتابع الأحداث.

في سياق اخر قال اشكنازي أن تل أبيب توصلت إلى اتفاق من وراء الكواليس مع واشنطن، يقضي بألا تفاجئ أي من الدولتين الأخرى فيما يتعلق بمفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الوزير غابي أشكنازي، قال إن العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جيدة، مضيفا أنه يناقش الموضوع الإيراني مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف أشكنازي أنه "إذا اعتقد أحد ما أن الأمريكيين سيهرولون بسرعة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن هذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث"، لافتا إلى أن "الهيئة الإسرائيلية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس ووزير الخارجية وقادة جهاز الأمن اتخذت قرارا بالدخول مع الإدارة الأمريكية في حوار لمناقشة المصالح الإسرائيلية وكيفية التوصل إلى اتفاق ممتاز يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية، ويمنع إيران أن تكون نووية".

وأكد أن "السياسة الإسرائيلية هي استنفاد هذا الحوار، والتحدث مع الأمريكيين كحلفاء ومن خلال حوار مهني داخلي".

وردا على سؤال السفير الإسرائيلي في الهند رون مالكا حول تزايد التهديدات الأمنية للسفارات الإسرائيلية وخاصة بعد وقوع انفجار أمام السفارة الإسرائيلية في نيودلهي في 29 يناير الماضي، قال أشكنازي إن "الخطر كبير وحقيقي. لا شك أن هناك رغبة إيرانية في إلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية، ولذلك علينا جميعا أن نكون يقظين".

وفي شأن توقيع المزيد من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، قال أشكنازي: "لن أتفاجأ إذا توسعت دائرة اتفاقيات التطبيع خلال عام 2021، وسيكون هذا تحدي لنا".