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تخوّف من انتشار الطفرة النيويوركية في اسرائيل بعد تسجيل اصابات

الأربعاء 03 مارس 2021 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخوّف من انتشار الطفرة النيويوركية في اسرائيل بعد تسجيل اصابات



القدس المحتلة/سما/

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها سجلت ثلاث إصابات بالطفرة النيويوركية لفيروس كورونا، نقلت إليها العدوى من شخص كان قد عاد قبل فترة من الولايات المتحدة الأميركية، وسط تخوفات من انتشار الطفرة وسلالات أخرى من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11"، ولفتت إلى تخوفات لدى مسؤولين في جهاز الصحة من أن هناك المزيد من الحالات الحاملة للطفرة في إسرائيل، وأنها قد بدأت فعليا بالانتشار.

وبحسب القناة، يعمل الخبراء في وزارة الصحة على الإسراع في التحقيق الوبائي للمصابين الثلاثة، وهم أفراد عائلة واحدة. وقرر المسؤولون إجراء فحص وراثي للكشف عن سلالة الفيروس لدى جميع الحالات الموجبة للأشخاص الذين كانوا على اتصال مع أفراد العائلة أو خالطوهم خلال الفترة الماضية.

وأفاد التقرير بأن الخبراء في جهاز الصحة يخشون من أن سلالة كورونا المتحورة في نيويورك تنتشر بسرعة وأنها أكثر مقاومة للقاح، على غرار السلالة الجنوب أفريقية.

#اسرائيل #الطفرة النيويوركية #كورونا #فيروس كورونا #الولايات المتحدة الأمريكية

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