كورونا عالميا: نحو مليونين و561 ألف وفاة و115 مليون و302 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 561 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الاجمالية 115 مليون وما يزيد عن 302 ألف إصابة، تعافى منهم 91 مليونا واكثر من 127 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة ملموسة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 365 ألف و575 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,392 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (1,989 وفاة)، والبرازيل (1,726 وفاة)، وروسيا (441 وفاة)، والمكسيك (437 وفاة)، وألمانيا (401 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل التي تقدمت على اميركا امس مسجلة (58,237 إصابة)، فيما سجلت اميركا (56,890 إصابة)، يليهما فرنسا (22,857 إصابة)، وإيطاليا (17,083 إصابة)، والهند (15,704 إصابات).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (529,214 وفاة)، والبرازيل (257,562 وفاة)، والمكسيك (187,187 وفاة)، والهند (157,385 وفاة)، وبريطانيا (123,296 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,370,705 إصابات)، والهند (11,139,516 إصابة)، والبرازيل (10,647,845 إصابة)، وروسيا (4,268,215 إصابة)، وبريطانيا (4,188,400 إصابة).

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