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ساويرس يقرر تغيير اسمه إلى "نجيب منين" ويكشف السبب

الأربعاء 03 مارس 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساويرس يقرر تغيير اسمه إلى "نجيب منين" ويكشف السبب



القاهرة / وكالات /

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس، مساء اليوم الأحد، إنه قرر تغيير اسمه ليصبح "نجيب منين" كاشفا عن السبب.

جاء ذلك في تغريدة لرجل الأعمال المصري نشرها بحسابه على "تويتر"، إذ قال ممازحا: "أنا قررت أغير اسمى من نجيب ساويرس لـ"نجيب منين".

وأضاف أنه قرر ذلك كي يتخلص من "النق" (الحسد)، مختتما بقوله "حاكم (كوني) بخاف من العين".

ونجيب ساويرس هو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، ورئيس أوراسكوم للإتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا.

وتقدر ثروة ساويرس بـ 3.2 مليار دولار، بحسب قائمة فوربس لمليارديرات العالم عام 2020 بزيادة 200 مليون دولار عن العام الذي سبقه.

وشقيق نجيب، ناصف ساويرس هو أغنى ملياردير عربي، والذي وصلت ثروته إلى 8.5 مليار دولار.

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