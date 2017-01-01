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القاهرة تشهد خطوة قطرية هي الأولى من نوعها منذ الأزمة الخليجية

الثلاثاء 02 مارس 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة تشهد خطوة قطرية هي الأولى من نوعها منذ الأزمة الخليجية



القاهرة /سما/

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، وصل إلى القاهرة، في أول زيارة منذ الأزمة الخليجية في العام 2017.

وأفاد الموقع الإلكتروني "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محمد بن عبد الرحمن وصل إلى القاهرة قادما من الدوحة فى زيارة لمصر تستغرق يومين، للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية.  

ويعد وزير الخارجية القطري، أكبر مسؤول في بلاده يزور مصر منذ منتصف عام 2017، على خلفية المقاطعة بين الدوحة ودول الرباعي العربي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات)، والتي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران من العام نفسه.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وصل على متن طائرة خاصة قادما من الدوحة، بعد ساعات من وصول سلطان المريخى، وزير الشؤون الخارجية القطرى لمصر، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار. 

وكان مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة قد شهد، أمس الاثنين، فعاليات اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته الـ 155، وذلك للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده، غدا الأربعاء.

ويستمر الاجتماع على مدى يومين، وتقوم مصر في بداية الاجتماع ويمثلها السفير محمد أبو الخير، مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية، بتسليم رئاسة الاجتماع إلى قطر، والتي يمثلها السفير إبراهيم السهلاوي، مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

#مصر #قطر #الازمة الخليجية #دول الخليج #الجامعة العربية #محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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