استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة.. والمشتركة 8 - 9 مقاعد والموحدة تتأرجح

القدس المحتلة /سما/

أظهرت استطلاعات نشرت مساء اليوم، الثلاثاء، أن زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة مقبلة في أعقاب انتخابات الكنيست، التي ستجري في 23 آذار/ مارس المقبل.

فيما بينت الاستطلاعات حصول القائمة المشتركة على مقاعد تتراوح بين 8 إلى 9، في حين تتأرجح القائمة "العربية الموحدة" على حدود نسبة الحسم مع اقترابها من الوصول إلى حد 3.25% من الأصوات لتحصل بذلك على 4 مقاعد.





يذكر أن "استطلاع لاستطلاعات" يجرى بواسطة مشروع "مداد" وهو موقع إلكتروني يعمل على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالسياسة والمجتمع والهوية في إسرائيل، بالاستناد إلى الأدوات الإحصائية وأدوات قياس أخرى.

ويجرى "استطلاع الاستطلاعات" وفقا لمعادلة رياضية تأخذ بعين الاعتبار مجمل الاستطلاعات التي نشرت بهذا الشأن وموعد نشرها ونسبة الخطأ فيها وحجم العينة التي تشملها الاستطلاعات، ونشرته القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11").

ووفقا لاستطلاع القناة 12، يحصل معسكر نتنياهو (الأحزاب الحريدية وقائمة الصهيونية الدينية) بالإضافة إلى "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، على 59 مقعدا، وبحسب استطلاع القناة 13 يحصل على 57، فيما أظهر "استطلاع الاستطلاعات" حصوله على 59 من أصل 120 مقعدا.

وفيما يتعلق بملاءمة المرشحين مقابل نتنياهو لتولي منصب رئيس الحكومة، أظهر استطلاع القناة 13 حصول: نتنياهو 36%، يائير لبيد 19%، ساعر 13%، بينيت 12%، وفي حين تشكلت الحكومة بواسطة المعسكر المناوئ لنتنياهو: بينيت 28%، لبيد 18%، ساعر 18%، وقال 26% إن أيا منهم غير مناسب لتولي الحكومة.

وأجري استطلاع القناة 12 بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع وبمشاركة شركة iPanel للاستطلاعات، وشمل عينة مكونة من 506 أشخاص بنسبة خطأ تصل إلى حوالي 4.4%.

في حين أجري استطلاع القناة 13 بإشراف البروفيسور كميل فوكس، وشمل عينة مكونة 705 أشخاص من بينهم 103 أشخاص من المجتمع العربي، استطلعت آراؤهم بواسطة مركز "ستات نت" بإدارة يوسف مقلدة، بنسبة خطأ تصل إلى 3.8%.