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وزير الجيش الاسرائيلي: نعمل على إقامة تحالف أمني إقليمي

الثلاثاء 02 مارس 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي: نعمل على إقامة تحالف أمني إقليمي



القدس المحتلة /سما/

أكد بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تعمل على إقامة تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج التي تمتلك نهجًا مماثلًا للنهج الإسرائيلي.

وقال غانتس في تصريحات لرويترز - نقلتها قناة ريشت كان العبرية - لا أعتقد أنه سيكون تحالفًا دفاعيًا، لكن لدينا مصلحة في إنشاء نوع من التحالف الأمني الإقليمي.

وكانت إذاعة كان العبرية ذكرت صباحًا أن إسرائيل تجري محادثات مع الدول الغربية لتشكيل تحالف دفاعي إقليمي ستنضم إليه الدول العربية.

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تكشف هويتها أن إسرائيل أجرت محادثات في الأيام الأخيرة حول هذه القضية على خلفية التهديد الإيراني، وتم عقد اجتماعات مع مسؤولين من دول عربية.

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #دول الخليج #ايران

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