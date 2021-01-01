دبور يفتتح قسم العمليات في مستشفى حيفا بمخيم برج البراجنة

بيروت /سما/

افتتح سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، اليوم الثلاثاء، قسم العمليات في مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشارك في الافتتاح الذي جاء تحت عنوان "مستمرون في تطوير خدماتنا الطبية"، مدير عام جمعية الهلال الأحمر إقليم لبنان سامر شحادة، والطاقم الطبي والإداري في المستشفى، ومدير منطقة بيروت الوسطى في وكالة الأونروا محمد خالد، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير سمير أبو عفش، وممثلو اللجان الشعبية، وممثل عن مشروع مدد.

وأعرب شحادة عن شكره للرئيس محمود عباس لما يوليه من اهتمام ومتابعة لصحة أبناء شعبنا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، واصلا شكره للسفير دبور على رعايته ومتابعته لعمليات التطور في الجمعية من أجل تقديم خدمات طبية تليق بأبناء شعبنا في مخيمات الشتات في لبنان.

بدوره، توجه دبور بالتحية والتقدير إلى الرئيس محمود عباس الذي يتابع باهتمام دائم الحالة الصحية والاجتماعية بكافة جوانبها لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، مشيدا بما تم الوصول اليه من تحديث وتطوير لمستشفى الشهيد محمود الهمشري في صيدا، ومستشفى صفد في الشمال.

وأكد دبور أن الارتقاء في تحمل المسؤوليات يتطلب منا جميعا الاصطفاف والتكاتف للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا كل في مجاله وعمله رغم الامكانيات الضئيلة والحصار المفروض على شعبنا.

وأعرب عن شكره للدولة اللبنانية والشعب اللبناني الذي يستضيف شعبنا في هذا البلد الشقيق، مؤكدا الموقف الفلسطيني الذي اتخذ منذ سنوات عديدة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس العمل باستراتيجية وبرنامج واحد وموحد بأن نكون كفلسطينيين عامل استقرار وايجابي في هذا البلد وخارج كافة التجاذبات.