مقتل شاب فلسطيني بجريمة طعن في الداخل المحتل

القدس المحتلة /سما/

قتل الشاب الفلسطيني خالد ناصر حصري، في الثلاثينات من عمره، من مدينة عكا متأثراً بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن، اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، أن "حصري" أحيل إلى المركز الطبي للجليل وهو يعاني من جروح حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وأشارت، إلى أن شرطة الاحتلال فتحت ملفا للتحقيق في الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون اعتقال أي مشتبه به، في الوقت الذي تتواطأ فيه شرطة الاحتلال مع المجرمين وعصابات الإجرام.

ومنذ مطلع العام 2020، قُتل 16 ضحية في البلدات والمدن الفلسطينية بالداخل المحتل، كان آخرهم الشاب "حصري".