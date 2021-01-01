نتنياهو للسفير الاماراتي: "نحن نغير الشرق الأوسط، ونغير العالم"!

القدس المحتلة /سما/

التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مع السفير الإماراتي محمد آل خاجة الذي عين كأول سفير لبلاده لدى تل أبيب.

وقال نتنياهو - كما نقلت القناة العبرية السابعة - إنه سعيد برؤيته للسفير وهنأه على وصوله إلى إسرائيل، مضيفًا "نحن نغير الشرق الأوسط، ونغير العالم".

وناقش الجانبان إمكانية تطوير مشاريع مشتركة إقليمية وثنائية لمجموعة واسعة من المجالات.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات ومسؤولين كبار آخرين.

وسبق ذلك أن التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، مع آل خاجة، وهنأه على الدور المهم الذي سيقوم به كسفير للإمارات، وما أحدثته الاتفاقيات الابراهيمية للمنطقة بأكملها.