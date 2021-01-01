  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يقرر فتح المطاعم والمدارس الأحد المقبل

الثلاثاء 02 مارس 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقرر فتح المطاعم والمدارس الأحد المقبل



القدس المحتلة /سما/

قررت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على عودة التعليم بالمرحلة الابتدائية وفتح المطاعم والمقاهى وغرف الطعام فى الفنادق الأحد القادم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرار نتنياهو جاء فى وقت ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل، وخاصة فى الأوساط التعليمية، حيث تم إغلاق 6 مدارس فى عدد من المدن.

وأوضح وزير الصحة الإسرائيلى يولى ادلشتاين أن وضع انتشار الفيروس سيرتفع خلال الأسابيع القادمة بسبب مخالفة التعليمات فى عيد "المساخر" لكنه أكد بشده أنه "لن يكون إغلاق هناك فى عيد الفصح القادم".

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4624 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة بنسبة إيجابية بلغت 5.2%، بعد إجراء 90751 اختبار فحص.

وذكرة الوزارة أنه يوجد فى إسرائيل 39190 حالة نشطة للوباء و729 مريضا فى حالة خطيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 5779 حالة منذ تفشى الوباء فى البلاد.

#اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

"فوبيا دحلان" ودعمه للبرغوثي سيناريو مرعب.."لوموند": في مخيم بلاطة.. يجري الاستعداد لمعركة الخلافة في حركة فتح

استطلاع "سما" حول الانتخابات الفلسطينية : فتح.3 34% وحماس 29.7 % والتيار الاصلاحي 20.3 %

"إهانة" أستاذة جامعية لطالبة فلسطينية تثير موجة استنكار في تونس وهذا ما قالته.. !

اسعار العملات مقابل الشيكل

"الأخطر من ترامب": جاء دور العرب.. كي أفرش السجاد الأحمر في إسرائيل أمام ورثة كهانا!

إيران ترد على إسرائيل وتهدد بـ"محوها في نصف ساعة"

"المزيد سيأتي".. تصريحات أمريكية صادمة للسعوديين بعد تقرير مقتل خاشقجي

الأخبار الرئيسية

"مركزية فتح" تحذر: من يخرج عن قائمة الحركة قد فصل نفسه.. ولم نتحدث عن قائمة ثنائية مع حماس!

البردويل

لن نعترف بـ"إسرائيل وأوسلو".. حماس: مشاركتنا في الانتخابات ليست تكرارًا لتجربة فتح السياسية!

غانتس

نستعد لأشهر الصيف.. غانتس من الغلاف يضع شرطاً لتحسين حياة سكان قطاع غزة

حماس: ذاهبون لحكومة توافق وطني حتى لو فزنا.. وتشكيل قائمة مشتركة مع فتح أصبح أمرا صعبا!

"الصحة" توضح بشأن جرعات اللقاحات التي تم تسلمها والجهات التي حصلت عليها

اعلان سما رسائل