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اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا طراز نيويورك المتحور في تل أبيب

الثلاثاء 02 مارس 2021 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا طراز نيويورك المتحور في تل أبيب



القدس المحتلة /سما/

اعلنت اسرائيل مساء اليوم اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا طراز نيويورك المتحور في تل أبيب.

وقالت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، في نبأٍ عاجلٍ: "لأول مرة.. تشخيص 3 حالات من الإصابة بطفرة نيويورك لفيروس كورونا في إسرائيل".

وكان خبراء في امريكا اعلنوا عن اكتشافهم طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر بوتائر سريعة في مدينة نيويورك.

وأكد فريقان من خبراء معهد كاليفورنيا للتقنية وجامعة كولومبيا، أن السلالة الجديدة التي أطلق عليها اسم B.1.526 اكتشفت لأول مرة في عينات تم جمعها في نيويورك شهر نوفمبر الماضي، مشيرين إلى أنها تفشت على نطاق واسع في المدينة منذ ذلك الحين.

وحتى منتصف فبراير الجاري، بلغت نسبة حالات السلالة الجديدة بين إجمالي عدد المصابين الجدد في المدينة نحو 12% (حسب بيانات فريق جامعة كولومبيا) أو 27% (حسب فريق معهد كاليفورنيا للتقنية).

وأشار خبراء من جامعة كولومبيا إلى أن السلالة الجديدة تشبه من بعض النواحي الطفرتين اللتين تم اكتشافهما مؤخرا في جنوب إفريقيا والبرازيل، ويعتقد أنها أكثر قدرة على التفشي.

#اسرائيل #فيروس كورونا #سلالة كورونا الجديدة

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