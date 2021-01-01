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السيناريو الأسوأ انتهى.. الصحة العالمية تحذر: إصابات كورونا ترتفع للمرة الأولى منذ 7 أسابيع

الثلاثاء 02 مارس 2021 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيناريو الأسوأ انتهى.. الصحة العالمية تحذر: إصابات كورونا ترتفع للمرة الأولى منذ 7 أسابيع



سما /وكالات/

حذر المدير العام في منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم خلال تصريحات صحفية من ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد مجددا، قائلا في تصريحاته بأن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا ارتفع للمرة الأولى منذ 7 أسابيع خلال الأسبوع الماضي.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن هذه الزيادة في الإصابات محبطة ولكنها ليست مفاجئة، ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعا، وعدم الرهان على أن لقاح كورونا سينهي الفيروس، قائلا بأنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، فلا لا تزال الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساسي الصحي للتصدي للوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، هانز كلوج، توقع خلال تصريحات صحفية بأن ينتهي فيروس كورونا المستجد في بداية العام المقبل، مضيفا بأن السيناريو الأسوأ انتهى، فالمنظمة بدأت تعرف الكثير عن الفيروس حاليا مقارنة ببداية انتشاره.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #اصابات كورونا

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