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الشرطة الإسرائيلية تضبط عشرات الأسلحة والذخيرة

الثلاثاء 02 مارس 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تضبط عشرات الأسلحة والذخيرة



القدس المحتلة /سما/

ضبطت الشرطة الإسرائيلية مجموعة أسلحة وذخيرة في قرية كابول جنوب شرقي عكا.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن الشرطة عثرت على بنادق من طراز M-16، و26 قنبلة، و1500 رصاصة من عيار 5.56 ملم، خلال عملية للشرطة في قرية كابول.
 
وأشارت الشرطة أنه منذ بداية عام 2021، تم تقديم لوائح اتهام وطلبات اعتقال حتى انتهاء الإجراءات ضد 61 مشتبهاً والعثور على قرابة 100 بندقية ومسدس وضبط عشرات الأسلحة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن الشرطة ضبطت أيضا 33 مسدسًا جديدًا داخل سيارة في شقيب السلام بالنقب.
 
وأوضحت أن عملية الضبط جرت بعد مطاردة سيارة تجاوزت حاجزا للشرطة وعند تفتيشها وجد بداخلها أسلحة.

#الشرطة الاسرائيلية #قرية كابول #اسلحة

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