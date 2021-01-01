أشكنازي: تفاهمات إسرائيلية-أميركية حول مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

القدس المحتلة /سما/

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق من وراء الكواليس مع الولايات المتحدة، يقضي بألا تفاجئ أي من الدولتين الأخرى فيما يتعلق بمفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وفقًا لما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال أشكنازي، خلال اجتماع عقده مع سفراء إسرائيل في آسيا، إن العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "جيدة"، مضيفًا أنه يناقش الموضوع الإيراني مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وأضاف أشكنازي خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية "زوم": "إذا اعتقد أحد ما أن الأميركيين سيهرولون بسرعة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن هذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث"، مشيرًا إلى أن "الهيئة الإسرائيلية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس ووزير الخارجية وقادة جهاز الأمن اتخذت قرارا بالدخول مع الإدارة الأميركية إلى حوار في الغرفة لمناقشة المصالح الإسرائيلية وكيفية التوصل إلى اتفاق ممتاز يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية ويمنع إيران أن تكون نووية. سياستنا هي استنفاد هذا الحوار داخل الغرفة، والتحدث مع الأميركيين كحلفاء ومن خلال حوار مهني داخلي".

وردًا على سؤال السفير الإسرائيلي في الهند رون مالكا حول تزايد التهديدات الأمنية للسفارات الإسرائيلية وخاصة بعد وقوع انفجار أمام السفارة الإسرائيلية في نيودلهي في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، قال أشكنازي إن "الخطر كبير وحقيقي. لا شك أن هناك رغبة إيرانية في إلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية، ولذلك علينا جميعًا أن نكون يقظين".

وحول توقيع المزيد من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، قال أشكنازي: "لن أتفاجأ إذا توسعت دائرة اتفاقيات التطبيع خلال عام 2021، وسيكون هذا تحدي لنا".

وفيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية القريبة، قال أشكنازي ردا على سؤال السفيرة الإسرائيلية لدى الصين إيريت بن أبا: "تبدو لنا هذه المرة كخطوة أكثر جدية من المحاولات السابقة، لأسباب مختلفة. والانتخابات تخدم أجندة أبو مازن وتوجد عدة تقديرات في إسرائيل حول ما إذا كانت الانتخابات ستجري أم لا في نهاية الأمر".

واضاف أشكنازي أن حركة حماس تعقد مؤتمر في مصر، التي وصفها بأنها "راعية هذه الخطوة"، وأنه تجري محاولات في مصر للتوصل إلى تفاهمات. "وتوجد خلافات لكني أقدر إنهم سيصلون إلى انتخابات المجلس التشريعي في شهر أيار/مايو". وحسب الصحيفة فإن أشكنازي قال إنه قلق من تزايد قوة حماس في قطاع غزة، وأن إسرائيل تتابع الأحداث.