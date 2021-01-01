الصحة السعودية تضع شرطًا رئيسيًا لأداء فريضة الحج هذا العام

الرياض /سما/

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، عن شرطٍ رئيسي لأداء فريضة الحج هذا العام، بالحصول على لقاح فيروس "كورونا".

جاءت تصريحات الوزير، في تعميم (قرار) وزاري نقلته صحيفة (عكاظ) السعودية، وذلك قبل أشهر من حلول موسم الحج، دون أن يوضح عدد الحجاج الذين ستستقبلهم المملكة هذا العام، وهل سيكون العدد محدودا من الداخل مثل حج العام الماضي، أم سيشهد مشاركة أوسع؟

وقال لوزارته: "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج"، داعيًا إلى الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج.

ووجه الوزير بتكوين لجنة لقاحات (كورونا) للمشاركين في موسم الحج، دون تفاصيل أكثر.

يذكر أن موسم حج العام الماضي شهد موسما استثنائيا، ومراعاة لجائحة (كورونا)، واقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10000 من داخل المملكة فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون العام قبل الماضي من كل أرجاء العالم.