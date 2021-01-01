  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الصحة السعودية تضع شرطًا رئيسيًا لأداء فريضة الحج هذا العام

الثلاثاء 02 مارس 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة السعودية تضع شرطًا رئيسيًا لأداء فريضة الحج هذا العام



الرياض /سما/

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، عن شرطٍ رئيسي لأداء فريضة الحج هذا العام، بالحصول على لقاح فيروس "كورونا".

جاءت تصريحات الوزير، في تعميم (قرار) وزاري نقلته صحيفة (عكاظ) السعودية، وذلك قبل أشهر من حلول موسم الحج، دون أن يوضح عدد الحجاج الذين ستستقبلهم المملكة هذا العام، وهل سيكون العدد محدودا من الداخل مثل حج العام الماضي، أم سيشهد مشاركة أوسع؟

وقال لوزارته: "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج"، داعيًا إلى الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج.

ووجه الوزير بتكوين لجنة لقاحات (كورونا) للمشاركين في موسم الحج، دون تفاصيل أكثر.

يذكر أن موسم حج العام الماضي شهد موسما استثنائيا، ومراعاة لجائحة (كورونا)، واقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10000 من داخل المملكة فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون العام قبل الماضي من كل أرجاء العالم.

#السعودية #موسم الحج #فريضة الحج #لقاحات كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

"فوبيا دحلان" ودعمه للبرغوثي سيناريو مرعب.."لوموند": في مخيم بلاطة.. يجري الاستعداد لمعركة الخلافة في حركة فتح

طالع: مجلس الوزارء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اعتبار يومي الاثنين المقبل والخميس 11/3 عطلة رسمية

"إهانة" أستاذة جامعية لطالبة فلسطينية تثير موجة استنكار في تونس وهذا ما قالته.. !

الرجوب: أَميلُ لقائمة مشتركة بين فتح وحماس ولم أجد مستقلاً في سجون الاحتلال

اسعار العملات مقابل الشيكل

حماس تكشف حقيقة الانباء المتداولة حول تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

"الأخطر من ترامب": جاء دور العرب.. كي أفرش السجاد الأحمر في إسرائيل أمام ورثة كهانا!

الأخبار الرئيسية

حماس: ذاهبون لحكومة توافق وطني حتى لو فزنا.. وتشكيل قائمة مشتركة مع فتح أصبح أمرا صعبا!

"الصحة" توضح بشأن جرعات اللقاحات التي تم تسلمها والجهات التي حصلت عليها

وزيرة الصحة : 6 وفيات و2412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1316 حالة تعافٍ

استطلاع "سما" حول الانتخابات الفلسطينية : فتح.3 34% وحماس 29.7 % والتيار الاصلاحي 20.3 %

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل