الصحة الإسرائيلية: خُمس المصابين بكورونا دون 9 سنوات في شباط

القدس المحتلة /سما/

دلّت معطيات استعرضتها وزارة الصحة خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أمس، على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال حتى سن تسع سنوات، خلال شهر سباط/فبراير الفائت، وكذلك بين الأشخاص دون سن 29 عاما، مقابل تراجع الإصابات بالفيروس في سن 60 عاما فما فوق. ويبدو أن صورة انتشار كورونا تغيرت في أعقاب حملة التطعيمات، التي لا تشمل الأولاد دون سن 16 عاما حتى الآن.

وتفيد المعطيات، التي نشرها موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، بأن نسبة الأطفال في سن 0 – 9 سنوات بين الذين أصيبوا بكورونا حتى كانون الثاني/يناير الماضي كانت 11.2%، وارتفعت الشهر الفائت إلى 19.7%. ورقد طفلان حتى سن عشر سنوات في حالة خطيرة في المستشفيات.

وارتفعت نسبة الإصابات بالفيروس في المجموعة 10 – 19 عاما بشكل ضئيل، من 20.1% إلى 22.47% من بين مجمل المصابين بالفيروس الشهر الفائت. كذلك ارتفعت نسبة الإصابات بالفيروس في المجموعة 20 – 29 عاما من 19.83% إلى 21.3%. ويعني ذلك أن نسبة الإصابات بالفيروس بين المجموعة 0 – 29 عاما ارتفعات من 51.16% بين مجمل المصابين بكورونا حتى نهاية كانون الثاني/يناير، إلى 63.23% خلال شباط/فبراير الفائت.

وانخفضت نسبة الإصابات في المجموعات فوق 30 عاما خلال الشهر الفائت قياسا بالفترة حتى نهاية كانون الثاني/يناير: انخفضت الإصابات في المجموعة 30 – 39 من 14.89% إلى 11.18%. وانخفضت في المجموعة 40 – 49 من 12.29% إلى 11.18%؛ 50 – 59 عاما انخفضت نسبة الإصابات من 9.53% إلى 7.44%؛ 60 – 69 عاما من 6.42% إلى 3.84%؛ 70 – 79 عاما من 3.35% إلى 1.78%؛ 80 – 89 عاما من 1.69% غلى 1.02%؛ فوق 90 عاما من 0.65 إلى 0.30%.

وأفادت المعطيات أيضا بأن 85.7% من المواطنين فوق 90 عاما تلقوا جرعتي التطعيم، وكذلك 84.8% من الذين فوق 80 عاما، و87.8% من المجموعة 70 – 79 عاما، و75.9% من المجموعة 60 – 69 عاما، 66.5% من بين المجموعة 50 – 59 عاما، 56.6% في المجموعة 40 – 49 عاما، و39.4% في المحموعة 30 – 39 عاما، 30.8% في المجموعة 20 – 29 عاما، 9.8% في المجموعة 10 – 19 عاما.

ولم يتلق الجرعة الأولى من التطعيم قرابة مليون و181 ألف شخص فوق سن 16 عاما، بينهم 550 ألفا من اليهود غير الحريديين، 460 ألفا من العرب، و171 ألفا من الحريديين.

من جهة أخرى، جاء في تقرير مركز المعلومات القومي في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، اليوم، أن المتعافين من كورونا يواجهون خطر الغصابة بسلالات كورونا الجديدة، ودعا التقرير المتعافين إلى التوجه لتلقي التطعيم. وكانت وزارة الصحة قد صادقت على تطعيم المتعافين، بلقاح "فايزر" أو "موديرنا"، بعد ثلاثة أشهر من تعافيهم من الفيروس. وتشير الأبحاث أن هذين اللقاحين ناجعين في حماية الذين تلقوا التطعيم ولم يصابوا بكورونا من قبل.