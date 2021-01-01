وزير خارجية إسرائيل يبحث ونظيره الاردني مشاريع اقتصادية وسياسية مشتركة

القدس المحتلة /سما/

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي ، اليوم في الأردن ، بنظيره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وهذا هو الاجتماع الثالث بينهما.وناقش الاثنان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والمدني بين البلدين وكذلك مع الفلسطينيين ، مع التركيز على التجارة والاستيراد والتصدير والمياه والسياحة.

ووفقا لصحيفة معاريف ناقش الطرفان التطورات الإقليمية والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وقال الصفدي ان "المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين يجب ان تستأنف على اساس حل الدولتين ، خطوط 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطيني