  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير خارجية إسرائيل يبحث ونظيره الاردني مشاريع اقتصادية وسياسية مشتركة

الثلاثاء 02 مارس 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إسرائيل يبحث ونظيره الاردني مشاريع اقتصادية وسياسية مشتركة



القدس المحتلة /سما/

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي ، اليوم في الأردن ، بنظيره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وهذا هو الاجتماع الثالث بينهما.وناقش الاثنان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والمدني بين البلدين وكذلك مع الفلسطينيين ، مع التركيز على التجارة والاستيراد والتصدير والمياه والسياحة.

ووفقا لصحيفة معاريف ناقش الطرفان التطورات الإقليمية والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وقال الصفدي ان "المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين يجب ان تستأنف على اساس حل الدولتين ، خطوط 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطيني

#غابي أشكنازي #اسرائيل #الاردن #ايمن الصفدي

الأكثر قراءة اليوم

"فوبيا دحلان" ودعمه للبرغوثي سيناريو مرعب.."لوموند": في مخيم بلاطة.. يجري الاستعداد لمعركة الخلافة في حركة فتح

طالع: مجلس الوزارء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اعتبار يومي الاثنين المقبل والخميس 11/3 عطلة رسمية

أول تعليق من حماس على مرسوم تشكيل محكمة قضايا الانتخابات

بدء عودة كوادر تيار الإصلاح في حركة فتح من مصر إلى قطاع غزّة

"إهانة" أستاذة جامعية لطالبة فلسطينية تثير موجة استنكار في تونس وهذا ما قالته.. !

الرجوب: أَميلُ لقائمة مشتركة بين فتح وحماس ولم أجد مستقلاً في سجون الاحتلال

حماس تكشف حقيقة الانباء المتداولة حول تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

الأخبار الرئيسية

"الصحة" توضح بشأن جرعات اللقاحات التي تم تسلمها والجهات التي حصلت عليها

وزيرة الصحة : 6 وفيات و2412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1316 حالة تعافٍ

استطلاع "سما" حول الانتخابات الفلسطينية : فتح.3 34% وحماس 29.7 % والتيار الاصلاحي 20.3 %

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

البرغوثي

البرغوثي يتحدث عن الانتخابات وحوار القاهرة المقبل

اعلان سما رسائل