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"خلاف حاد" بين كوهين وكوخافي بسبب ايران

الثلاثاء 02 مارس 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خلاف حاد" بين كوهين وكوخافي بسبب ايران



القدس المحتلة /سما/

ناقش رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الرد على الهجوم الذي استهدف السفينة الإسرائيلية في خليج عمان، في جلسة مناقشة "حساسة" بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب القناة السابعة العبرية.
 
ووفق القناة، طرأ جدل شديد بين كوهين وكوخافي حول طبيعة الرد، حيث طالب رئيس الموساد برد جرئ في مواجهة تحرك إيران لمهاجمة السفينة المملوكة لإسرائيل في خليج عمان.

في حين قال رئيس الأركان كوخافي، إنه يجب أن نرد بطريقة معتدلة وفورية وبطريقة لا تزيد من التوتر.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش إن "الجيش حريص على عدم التعليق على محتوى المناقشات السرية".

وأفادت تقارير أجنبية أن إسرائيل هاجمت أول أمس معسكرات تدريب إيرانية قرب دمشق.

وبحسب تقارير المعارضة السورية، فإن الهجوم وقع في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية، حيث تنشط القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في السنوات الأخيرة.

#أفيف كوخافي #الجيش الإسرائيلي #رئيس الموساد #يوسي كوهين #ايران #بنيامين نتنياهو #اسرائيل

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