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فلسطين تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات النارية

الثلاثاء 02 مارس 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات النارية



رام الله / سما /

فاز رئيس الاتحاد الفلسطيني للسيارات والدراجات النارية عبد الله الشعراوي، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات النارية، خلال الاجتماع الذي أقيم، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتكوّن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي من خالد بن سلطان الفيصل رئيسا للجنة (السعودية)، وأحمد الصباح، النائب الأول (الكويت)، وإبراهيم فريد، النائب الثاني والقائم بأعمال الأمين العام (مصر)، والأعضاء عبد الله شعراوي (فلسطين)، وهاشم شمعون (السودان)، وعلي زيد (جيبوتي)، وماسي بواجاش (الجزائر)، وسعد السفياني عضوا وممثلا عن اتحاد الاتحادات العربية الوطنية ومقرر اللجنة.

وأعرب الشعراوي، رئيس الاتحاد الفلسطيني، عن أمله أن يتمكن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بالنهوض برياضة الدراجات النارية، التي لها محبون في الدول العربية.

وشكر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي على ثقتهم بمنح فلسطين مقعدا في المكتب التنفيذي، آملاً أن تشهد هذه الدورة أنشطة وفعاليات عدة تخدم كافة الاتحادات الأعضاء.

#فلسطين #الدراجات النارية #الاتحاد العربي

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