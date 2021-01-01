فيديو.. انتصاران لبيت حانون الأهلي وخدمات خانيونس في الأولى

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خطف بيت حانون الأهلي انتصارا ثمينا من "أنياب" خدمات البريج (2-1), ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الحوانين" بلال مقبل (14 و16) على التوالي, بينما أحرز هدف خدمات البريج الوحيد إبراهيم وشاح (87).

ورفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع, وبقي رصيد الخاسر 10 نقاط في المركز الخامس.

المجمع الإسلامي – خدمات خانيونس (1-2)

وحقق خدمات خانيونس فوزا قاتلا على المجمع الإسلامي (2-1).

وأحرز هدفي "الذئاب" خالد النجار (70), وإياد النبريص (95), في حين سجل هدف المجمع الوحيد محمد الدلو (89) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس, وتوقف رصيد الخاسر عند 6 نقاط في المركز العاشر.