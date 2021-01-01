بوتشيتينو يحذر لاعبيه قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

حذر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره برشلونة الإسباني في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا كبيرًا على برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني.

وأكد بوتشيتينو أن النتيجة الكبيرة في مباراة الذهاب لا يجب أن تطمئن لاعبيه قبل خوض لقاء العودة موضحًا حسب حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية: “في كرة القدم كل شئ ممكن، أكثر الأشياء مذهلة قد تحدث، سواء إيجابية أو سلبية”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “أحيانًا يمكن أن تحدث أشياء لا تصدق، ولهذا السبب أفضل أن أفكر أن عليك الفوز مجددًا من أجل تفادي أي مفاجآت غير سارة”.

وتابع المدير الفني لباريس سان جيرمان: “رغم ذلك، نحن إيجابيون، ونحضر لجميع المباريات بالشكل نفسه ، دائمًا بعقلية توليد الأحاسيس الإيجابية، علينا أن نحضر لكل الصعوبات، وأن نكون أقوياء، ذهنيًا أقوياء، ليس فقط في مباراة العودة ولكن في جميع المباريات”.