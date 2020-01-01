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توتنهام هوتسبير يحسم مصير جاريث بيل

الثلاثاء 02 مارس 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتنهام هوتسبير يحسم مصير جاريث بيل



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي أكسبريس” الإنجليزية بأن إدارة توتنهام هوتسبير قد اتخذت قرارها بشأن مستقبل الويلزي جاريث بيل مع الفريق.

وعاد الدولي الويلزي جاريث بيل لفريق توتنهام هوتسبير الصيف المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية التعاقد معه بشكل نهائي، قادماً من ريال مدريد الإسباني.

ولكن لم يظهر جاريث بيل بالمستوى المنتظر منه، حيث كان حبيس دكة البدلاء في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الإصابات التي يتعرض لها باستمرار.

وتغير وضع جاريث بيل 180 درجة خلال المباريات الأربع الماضية، بتسجيله أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين، ليعود بقوة لتشكيلة السبيرز الأساسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام هوتسبير يرغب في التعاقد مع جاريث بيل بشكلٍ نهائي في الصيف المقبل بعد مستوى النجم الويلزي في الفترة الأخيرة.

وأكملت الصحيفة أن توتنهام سيبدأ في التفاوض مع ريال مدريد بشأن مسألة التعاقد مع جاريث بيل بشكلٍ نهائي، وهو الأمر الذي يتمناه المرينجي من أجل توفير راتبه الكبير، ومحاولة التعاقد مع كيليان مبابي الذي يعد أهم أهداف الريال في الصيف المقبل.

#توتنهام #جاريث بيل #ريال مدريد

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