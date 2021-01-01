أخبار جيدة تصل ليفربول قبل مباراة تشيلسي

وكالات / سما /

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول جاهزية الثنائي ديوجو جوتا وفابينيو لمواجهة تشيلسي يوم الخميس القادم على ملعب أنفيلد رود.

وحقق فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب فوزاً مهماً للغاية على مستضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد ليفربول لطريق الانتصارات مرة أخرى بعد غياب طويل خصوصاً محلياً في الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة صعبة على المدرب الألماني يورجن كلوب ولاعبي الريدز.

ولعب ليفربول مباراة كبيرة وجيدة للغاية على المستوى الفني والتكتيكي وحصل على النقاط الثلاثة المهمة على الرغم من فيروس الإصابات الذي ضرب الفريق مؤخراً.

وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب قائلاً:” فابينيو تدرب معنا مرتين لقد عاد بشكل جيد ومن الممكن أن يكون معنا الخميس”.

وتابع يورجن كلوب حديثه قائلاً:” جوتا بحالة جيدة هو استيقظ وشعر ببعض المرض ولكنه سيكون متاحاً على الأغلب ضد تشيلسي”.