مشاهد تعرض للمرة الأولى توثق الضربة الإيرانية لقاعدة عين الأسد في العراق

نشرت قناة "CBS news" الأمريكية، مشاهد تنشر للمرة الأولى توثق لحظة سقوط صواريخ إيرانية على قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



وقالت القناة إن طائرة من دون طيار صورت المشاهد، التي تظهر الصواريخ الباليستية الإيرانية تسقط على مواقع في القاعدة العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية.



وخلال حديث ضمن برنامج "ستون دقيقة"، قال الرائد بالجيش روبرت هالز، الطبيب الأعلى رتبة في القاعدة، إن الهجوم كان "شبيها بأفلام الخيال العلمي"، لافتا إلى أنه أثناء القصف، كان في عربة مدرعة على مسافة آمنة خارج القاعدة وخشي أن يعود ليجد المئات من زملائه من الجنود القتلى.

وبحسب تقرير البرنامج، فإن الضربة الإيرانية كان من الممكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة بالقاعدة، لكن الضربة أدت إلى عدد من الإصابات أغلبها عبارة عن ارتجاج في الدماغ أصاب أكثر من 100 جندي، ولم يقتل أحد في الهجوم.

