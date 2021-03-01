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شاب يلتقط طفلة سقطت من الطابق 12 (صور+فيديو)

الثلاثاء 02 مارس 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاب يلتقط طفلة سقطت من الطابق 12 (صور+فيديو)



هانوي/سما/

أنقذ سائق توصيل طلبات، طفلة تبلغ من العمر عامين، حيث أمسك بها بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثاني عشر في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وكان نغوين نجوك مانه، 31 عاما، جالسا في شاحنته بانتظار تسليم طرد في هانوي العاصمة الفيتنامية، عندما رأى الطفلة تتدلى من المبنى الشاهق وتتشبث بالحافة بيد واحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حيث خرج من سيارته وتسلق سقفا في الطابق السفلي من المبنى للوصول إلى وضع أفضل ليتمكن من الإمساك بالفتاة وإنقاذها من موت محقق.

وفي لحظة توقف القلب تظهر لقطات فيديو أن الطفلة البالغة من العمر عامين تفقد قبضتها قبل أن تسقط على الأرض من ارتفاع 164 قدما، ولكن بطريقة ما تمكن مانه من الوصول إلى الطفلة التي سقطت على حجره.

وقال مانه لصحيفة "أنينثودو" المحلية: "كنت جالسا في السيارة وأنتظر تسليم بعض متعلقات أحد العملاء في المبنى المقابل عندما سمعت طفلا يبكي، اعتقدت أن الطفل قد وبخ من قبل والديه".


وتابع: وبعد فترة وجيزة، سمعت أحدهم يصرخ طلبا للمساعدة، أخرجت رأسي من السيارة ونظرت حولي ورأيت الفتاة تتسلق من الشرفة، قفزت من السيارة على الفور، محاولا إيجاد طرق لتسلق المبنى المجاور، صعدت على سقف يبلغ ارتفاعه مترين للبحث عن وضع مناسب للحصول على الفتاة.



الشاب نغوين نجوك مانه


لكن السقف كان معوجا، وبينما كان مانه يقف عليه، فقد قدمه وفي نفس الوقت فقد الطفل الصغير قبضته فجأة وبدأ في السقوط، ليدفع مانه بنفسه إلى الأمام للقبض عليها وبطريقة ما هبطت بشكل مثالي على حضنه.



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ولكن عندما عانق مانه الطفلة فرحا، رأى أن الدم يتسرب من فمها، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الطفلة نقلت إلى مستشفى الأطفال الوطني القريب وعولجت من خلع في الفخذ وفي الوقت نفسه، عانى مانه، الذي أشاد به السكان المحليون كبطل، من التواء طفيف في ذراعه.

منذ الحادث كشف مانه، أنه تصرف بشكل غريزي لأن لديه ابنة تبلغ من العمر أيضا عامين.

#فيتنام #سقوط من علو
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الشاب نغوين نجوك مانه

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