شاب يلتقط طفلة سقطت من الطابق 12 (صور+فيديو)

هانوي/سما/

أنقذ سائق توصيل طلبات، طفلة تبلغ من العمر عامين، حيث أمسك بها بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثاني عشر في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وكان نغوين نجوك مانه، 31 عاما، جالسا في شاحنته بانتظار تسليم طرد في هانوي العاصمة الفيتنامية، عندما رأى الطفلة تتدلى من المبنى الشاهق وتتشبث بالحافة بيد واحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حيث خرج من سيارته وتسلق سقفا في الطابق السفلي من المبنى للوصول إلى وضع أفضل ليتمكن من الإمساك بالفتاة وإنقاذها من موت محقق.

وفي لحظة توقف القلب تظهر لقطات فيديو أن الطفلة البالغة من العمر عامين تفقد قبضتها قبل أن تسقط على الأرض من ارتفاع 164 قدما، ولكن بطريقة ما تمكن مانه من الوصول إلى الطفلة التي سقطت على حجره.

وقال مانه لصحيفة "أنينثودو" المحلية: "كنت جالسا في السيارة وأنتظر تسليم بعض متعلقات أحد العملاء في المبنى المقابل عندما سمعت طفلا يبكي، اعتقدت أن الطفل قد وبخ من قبل والديه".

????¡HEROICA ATRAPADA!????



Un repartidor le salvó la vida a una niña de 3 años que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam.



La nena sufrió fracturas en la pierna y en los brazos, pero está viva gracias a la heroica acción de Nguyen Ngoc Manh❤️, quien sufrió un esguince.#VIRAL pic.twitter.com/eI03quT0IM — Unicanal (@Unicanal) March 1, 2021



وتابع: وبعد فترة وجيزة، سمعت أحدهم يصرخ طلبا للمساعدة، أخرجت رأسي من السيارة ونظرت حولي ورأيت الفتاة تتسلق من الشرفة، قفزت من السيارة على الفور، محاولا إيجاد طرق لتسلق المبنى المجاور، صعدت على سقف يبلغ ارتفاعه مترين للبحث عن وضع مناسب للحصول على الفتاة.









لكن السقف كان معوجا، وبينما كان مانه يقف عليه، فقد قدمه وفي نفس الوقت فقد الطفل الصغير قبضته فجأة وبدأ في السقوط، ليدفع مانه بنفسه إلى الأمام للقبض عليها وبطريقة ما هبطت بشكل مثالي على حضنه.







ولكن عندما عانق مانه الطفلة فرحا، رأى أن الدم يتسرب من فمها، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الطفلة نقلت إلى مستشفى الأطفال الوطني القريب وعولجت من خلع في الفخذ وفي الوقت نفسه، عانى مانه، الذي أشاد به السكان المحليون كبطل، من التواء طفيف في ذراعه.

منذ الحادث كشف مانه، أنه تصرف بشكل غريزي لأن لديه ابنة تبلغ من العمر أيضا عامين.