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إسرائيل تكشف عن اتصالات بهدف التطبيع مع دولة خليجية ​

الثلاثاء 02 مارس 2021 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تكشف عن اتصالات بهدف التطبيع مع دولة خليجية ​



القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، عن اتصال هاتفي أجراه مع نظير له خليجي ناقشا فيه المستجدات على الساحة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه ناقش مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، هاتفيًا، تعزيز العلاقات بين البلدين، والحفاظ على قنوات الاتصال المباشر.

وكتب أشكنازي تغريدات على "تويتر"، اليوم، جاء فيها: "كانت لدي محادثة جيدة مع وزير الخارجية العماني... وخلال المكالمة تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا والمصالح المشتركة، وكذلك أهمية دعم جميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع أشكنازي: "اتفقنا على الحرص بالحفاظ على قناة مباشرة للاتصال من أجل مضاعفة التعاون بيننا".

يشار إلى أن البوسعيدي كان قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالية مع إسرائيل.

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