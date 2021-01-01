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اتحاد الرياضة للجميع والألعاب الشعبية يختتم بطولة القدس في العيون الكروية بنجاح مميز

الثلاثاء 02 مارس 2021 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الرياضة للجميع والألعاب الشعبية يختتم بطولة القدس في العيون الكروية بنجاح مميز



غزة / سما

اختتم الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع والألعاب الشعبية بطولة القدس في العيون لخماسيات كرة قدم والتي أقيمت بالتعاون ملعب الأسير المعشب لكرة القدم في محافظة شمال غزة بمشاركة ثمانية فرق من الساحات الشعبية بنجاح مميز.

وحضر المباراة الختامية التي توج بها فريق باب العامود على حساب باب المغاربة بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين المهندس إيهاب أبو الخير نائب رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة المساندة في محافظة شمال غزة الكابتن ناصر أبو الحسنى والكابتن خليل مقاط والكابتن فوزي حمودة والكابتن رائد أبو الحسنى وإدارة ملعب الأسير المعشب.

وفي كلمة الاتحاد قال م. أبو الخير إن هذه البطولة تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع الجهات المختلفة، ودعما للقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مثمناً دور إدارة ملعب الأسير على الاحتضان المميز للبطولة وخروجها بالصورة المميزة.

ونقل أبو الخير تحيات إدارة الاتحاد للفرق لمشاركة وإدارة ملعب الأسير لدورهم المميز في إنجاح البطولة ونصرة لمدينة القدس العاصمة الفلسطينية.

وشهدت المباراة النهائية إثارة كبيرة بين فريقي باب العامود المغاربة وسط تفاعل كبير من الحضور في الملعب.

أدار البطولة طاقم تحكيمي مكون من الكابتن رائد أبو الحسنى، خليل مقاط وعبد المالك حمودة.

تأتي هذه البطولة في إطار سلسلة الأنشطة والبطولات الرياضية التي عكف على إقامتها الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع والألعاب الشعبية ضمن الخطة السنوية التي اعتمدها الاتحاد.

#اتحاد الرياضة للجميع #الألعاب الشعبية #غزة #بطولة القدس
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