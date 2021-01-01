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الفلفل الحار يقلل من خطر الموت

الثلاثاء 02 مارس 2021 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفلفل الحار يقلل من خطر الموت



وكالان

تفيد نتائج دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، بأن تناول الفلفل الحار بصورة منتظمة يقلل من خطر الموت.

وتشير Express، إلى أن الدراسة التي أجراها خبراء جمعية القلب الأمريكية، شارك فيها حوالي 600 متطوع، من الصين والولايات المتحدة وإيران وإيطاليا، تختلف عاداتهم وتقاليدهم الغذائية. 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة، أن بعض العادات الغذائية تساعد على إطالة العمر. فمثلا تناول الفلفل الحار بصورة منتظمة، يقلل من خطر الموت المفاجئ بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26%ـ وبسبب أمراض السرطان بنسبة 23%. وبصورة عامة ظهر أن معدل الوفيات بين الذين يتناولون الفلفل الحار أقل  بنسبة 25% مقارنة بالآخرين، بغض النظر عن أسباب الوفاة.

ويذكر، أن للفلفل الحار تأثير قوي مضاد للالتهابات والأكسدة، والأورام، وقادر على التحكم بمستوى السكر في الدم. لذلك يستمر الباحثون في دراسة الخصائص الفريدة للفلفل الحار، ويخططون حاليا لإجراء دراسة عن كمية الفلفل الحار التي يجب تناولها في اليوم، ليكون لها تأثير إيجابي في الصحة.

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