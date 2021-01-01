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حكم تاريخي في إسرائيل يسمح بتدفق المزيد من اليهود

الثلاثاء 02 مارس 2021 05:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكم تاريخي في إسرائيل يسمح بتدفق المزيد من اليهود



القدس المحتلة/سما/

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، حكمها في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل فيما يتعلق بالهوية اليهودية، ووافقت على السماح لمعتنقي الديانة من غير الأرثوذكس بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية.

وقضت المحكمة العليا بأن الاعتناق غير الأرثوذكسي في إسرائيل سيكون كافيا للحصول على الجنسية، قائلة إنها تضع حدا لمعركة قانونية استمرت 15 عاما بعد أن اختارت الحكومة عدم التعامل مع هذه القضية.


وقالت المحكمة إن الحكم يفسر القانون القائم فقط، بينما يمكن للبرلمان "في أي وقت وضع ترتيب مختلف في القانون"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

من جانبه وصف وزير الداخلية، أرييه درعي، وهو حاخام يهودي متشدد قرار المحكمة بأنه "مؤسف للغاية"، وتعهد بالعمل على تعديل القانون بحيث يسمح فقط بحالات الاعتناق التي تتم وفقا للشريعة اليهودية الصارمة.

يمنح "قانون العودة" في البلاد الجنسية الإسرائيلية لأي يهودي من أي مكان في العالم، رغم وجود خلافات عندما يتعلق الأمر بالذين يعتنقون اليهودية.


وتطالب الجماعات الأكثر تحفظا في إسرائيل باعتناق أرثوذكسي صارم، في حين تقول الحركات الإصلاحية المحافظة الأقل تشددا إنها توفر بديلا صالحا.

وحتى الآن، تم الاعتراف بالاعتناق المنتمي للحركات المحافظة والإصلاحية التي جرت في الخارج للحصول على الجنسية الإسرائيلية ولم يتم الاعتراف بتلك التي تتم محليا.

#اسرائيل #تدفق المزيد من اليهود #الديانة اليهودية #الارثودكس #الجنسية الاسرائيلية

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