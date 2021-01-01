زيدان مستاء من التعادل أمام سوسيداد ويقول إنه يتحمل المسؤولية

مدريد/سما/

تحمل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، المسؤولية عن التعادل بهدف لمثله أمام ريال سوسيداد، ضمن مباريات الجولة 25 من الليغا.

وقال زيدان إنه "غير طريقة اللعب بعد مرور 10 أو 15 دقيقة لأنه لم تعجبه، مشيرا إلى أن فريقه لعب مباراة جيدة بطريقة (4-3-3)"، وفقا لصحيفة "ماركا".

وأضاف المدير الفني لريال مدريد، "لعبنا مباراة جيدة، ربما لم تكن البداية جيدة، لكننا خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الأول، ولم نستطع التسجيل، وخسرنا نقطتين على أرضنا، وذلك لأن المنافس لعب مباراة رائعة".



وأكد أن تغيراته أضرت بالفريق خلال المباراة. ولكنه استدرك أنه كان يجب تغيير اللاعبين لأنه بعد مرور ساعة ظهر التعب، وهناك أوقات يتوجب فيها التغيير".

وأردف: "يجب أن نكون هادئين، فنحن قدمنا مباراة جيدة وأتيحت لنا 3 أو 4 فرص، لذا يجب الصبر والاطمئنان والحصول على الراحة، والفريق يصنع الفرص لذلك يجب مواصلة العمل".

وأتيحت لريال مدريد فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط مع أتليتيكو قبل مواجهتهما يوم الأحد القادم لكن التعادل ترك رصيده عند 53 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث متساويا مع برشلونة صاحب المركز الثاني، ومتأخرا بخمس نقاط عن فريق المدرب دييجو سيميوني المتصدر الذي تتبقى له مباراة إضافية.

وبهذا التعادل بقي سوسيداد في المركز الخامس ولديه 42 نقطة من 25 مباراة، بفارق ست نقاط خلف أشبيلية صاحب المركز الرابع الذي يتبقى له مباراة إضافية.