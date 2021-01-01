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إسرائيل تكشف عن اتصالات مع وزير خارجية دولة خليجية

الثلاثاء 02 مارس 2021 05:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تكشف عن اتصالات مع وزير خارجية دولة خليجية



القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الاثنين، عن اتصال هاتفي أجراه مع نظير له خليجي ناقشا فيه المستجدات على الساحة.

 وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، الاثنين، إنه ناقش مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، هاتفيًا، تعزيز العلاقات بين البلدين، والحفاظ على قنوات الاتصال المباشر.


وكتب أشكنازي تغريدات على "تويتر"، اليوم، جاء فيها: "كانت لدي محادثة جيدة مع وزير الخارجية العماني... وخلال المكالمة تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا والمصالح المشتركة، وكذلك أهمية دعم جميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع أشكنازي: "اتفقنا على الحرص بالحفاظ على قناة مباشرة للاتصال من أجل مضاعفة التعاون بيننا".

يشار إلى أن البوسعيدي كان قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالية مع إسرائيل.

ووقعت إسرائيل ودول عربية، اتفاقات سلام بدأت مع الإمارات في 13 أغسطس/آب، بتوقيع اتفاقية سلام بين البلدين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأطلق على الاتفاقات التي شملت أيضا التطبيع بين البحرين وإسرائيل اسم "اتفاقات إبراهام"، تيمنا بالنبي إبراهيم. وكانت تلك أول اتفاقية تطبيع بين دولة خليجية وإسرائيل، والثالثة مع دولة عربية، بعد اتفاقية السلام مع مصر في عام 1979، ومع الأردن في 1994.

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