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الولايات المتحدة تحض السعودية على "حل" الوحدة التي تقف وراء مقتل خاشقجي

الإثنين 01 مارس 2021 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تحض السعودية على "حل" الوحدة التي تقف وراء مقتل خاشقجي



واشنطن /سما/ (أ ف ب)

حضت الولايات المتحدة الإثنين المملكة العربية السعودية على حل وحدة التدخل السريع التي فرضت عليها واشنطن عقوبات لضلوعها في قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "قمنا بحض السعودية على حل هذه المجموعة ومن ثم تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية لضمان توقف الانشطة والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام"، في إشارة إلى "قوة التدخل السريع" التي عرفت عنها واشنطن في وثيقتها الأسبوع الماضي بأنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

#الولايات المتحدة #وحدة التدخل السريع #مقتل خاشقجي #جمال خاشقجي #السعودية

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