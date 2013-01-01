الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أشكنازي ووزير الخارجية العماني

القدس المحتلة / سما /

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم، الإثنين، مباحثات هاتفيّة مع وزير الخارجيّة العماني، بدر البوسعيدي.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب أشكنازي "تبادل الوزيران الآراء حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل أهمية دعم كافة الجهود للوصول إلى السلام والاستقرار في المنطقة".

واتفق الوزيران، وفق البيان، على "الحفاظ على قناة الاتصال المباشرة وزيادة التعاون".

والخميس الماضي، تعرّضت سفينة شحن إسرائيليّة إلى هجوم قبالة سواحل عمان، اتّهمت إسرائيل إيرانَ بالوقوف خلفه، وهو ما نفته الأخيرة.

ورجّح مسؤول إسرائيلي أنّ الهجوم جرى عبر ألغام بحريّة ألصقت إلى جانبي السفينة، دون معرفة الميناء الذي وضعت فيه الألغام.

وطار وفد إسرائيلي، السبت، إلى الإمارات حيث رست السفينة لإجراء تحقيقات في ملابسات وظروف التفجير.

وفي العام 2013، توسّطت عُمان بين الولايات المتحدة وإيران للتوصّل إلى الاتفاق النووي، الذي أبرم 2015 ورفضته إسرائيل، وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، وتدرس العودة إليه الآن.