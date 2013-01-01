  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أشكنازي ووزير الخارجية العماني

الإثنين 01 مارس 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أشكنازي ووزير الخارجية العماني



القدس المحتلة / سما /

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم، الإثنين، مباحثات هاتفيّة مع وزير الخارجيّة العماني، بدر البوسعيدي.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب أشكنازي "تبادل الوزيران الآراء حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل أهمية دعم كافة الجهود للوصول إلى السلام والاستقرار في المنطقة".

واتفق الوزيران، وفق البيان، على "الحفاظ على قناة الاتصال المباشرة وزيادة التعاون".

والخميس الماضي، تعرّضت سفينة شحن إسرائيليّة إلى هجوم قبالة سواحل عمان، اتّهمت إسرائيل إيرانَ بالوقوف خلفه، وهو ما نفته الأخيرة.

ورجّح مسؤول إسرائيلي أنّ الهجوم جرى عبر ألغام بحريّة ألصقت إلى جانبي السفينة، دون معرفة الميناء الذي وضعت فيه الألغام.

وطار وفد إسرائيلي، السبت، إلى الإمارات حيث رست السفينة لإجراء تحقيقات في ملابسات وظروف التفجير.

وفي العام 2013، توسّطت عُمان بين الولايات المتحدة وإيران للتوصّل إلى الاتفاق النووي، الذي أبرم 2015 ورفضته إسرائيل، وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، وتدرس العودة إليه الآن.

#اسرائيل #سلطنة عمان #غابي أشكنازي #بدر البوسعيدي

الأكثر قراءة اليوم

ترجح بإلغاء الانتخابات..تهديد "البرغوثي والقدوة" للرئيس ومركزية فتح في حال لم يأُخذ في مقترحاتهما

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجدلاني: توجه لتأجيل حوار القاهرة هذا الشهر

فيديو: مقتل مستوطن اثر دهسه من فلسطيني تعرض لهجوم في القدس

أول رد رسمي إيراني حول ضلوعها بتفجير السفينة الإسرائيلية في خليج عمان

أبو ركن يكشف خطوات اسرائيل القادمة تجاه العمال الفلسطينيين

"ربّما خلال أيام"... قناة كان: إسرائيل قرّرت الرد على الهجوم الإيراني

الأخبار الرئيسية

طالع: مجلس الوزارء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اعتبار يومي الاثنين المقبل والخميس 11/3 عطلة رسمية

حماس تكشف حقيقة الانباء المتداولة حول تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

الرجوب: أَميلُ لقائمة مشتركة بين فتح وحماس ولم أجد مستقلاً في سجون الاحتلال

أول تعليق من حماس على مرسوم تشكيل محكمة قضايا الانتخابات

الانتخابات الفلسطينية: "الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية" سيناريوهات وسياسات!

اعلان سما رسائل