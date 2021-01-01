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الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطتها لمكافحة الجريمة في البلدات العربية

الإثنين 01 مارس 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطتها لمكافحة الجريمة في البلدات العربية



القدس المحتلة / سما /

أقرّت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم الإثنين، خطّتها لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربيّة، التي تقضي بزيادة مراكز الشرطة في البلدات العربية رغم التظاهرات التي تخرج ضدّ تواطئها مع عصابات الإجرام.
 
وتصل تكلفة الخطّة إلى 150 مليون شيكل، مخصّصة في غالبيّتها لفتح محطّات الشرطة الجديدة.
 
والبلدات التي ستشهد مراكز شرطة جديدة هي: طوبا الزنغرية، كفر كنا، الطيرة، كفر قاسم. ومحطّات إطفائيّة في عرابة وعيلوط، وتعزيز مركز الشرطة في الجولان المحتلّ. وستصل تكلفة بناء مراكز الشرطة إلى 100 مليون شيكل.
 
وستفتتح المحطّات في طوبا الزنغرية وكفر كنا والطيرة والجولان المحتل حتى نهاية العام الجاري؛ وفي عرابة وعيلوط حتى نهاية العام المقبل، وفي كفر قاسم إلى العام الذي يليه (2023).

#الحكومة الاسرائيلية #البلدات العربية

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