باسم الرئيس.. إكليل من الزهور على ضريح الفنان الكبير يوسف شعبان

رام الله /سما/

وضع المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ناجي الناجي إكليلًا من الزهور باسم الرئيس محمود عباس على ضريح الفنان الراحل يوسف شعبان خلال مراسم تشييع جثمانه، اليوم الاثنين، في القاهرة حيث وافته المنية عن عمر ناهز (90 عاما) بعد حياة فنية كبيرة قدم خلالها العديد من الأدوار والأعمال الوطنية الهادفة سيما والمواقف القومية العروبية المشرفة .

ونقل الناجي تعازي الرئيس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، سائلا المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان على فقدان هذه القامة الفنية والفكرية والوطنية.

وحصل الراحل على عديد من التكريمات الفلسطينية كان آخرها في عام 2019 حيث منحه الرئيس محمود عباس النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون تقديرا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية القيمة ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية التي ظلت في وجدانه وإبداعاته الفنية المرموقة .

الراحل الممثل يوسف شعبان من مواليد حي شبرا عام 1931، والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس ثم قدم أوراق اعتماده في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبسبب ضغط الدراسة في الكلية والمعهد قرر التركيز في دراسة المعهد، وسحب أوراقه من كلية الحقوق وهو في السنة الثالثة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية من سنة 1962.