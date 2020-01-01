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عوائد إسرائيل من غاز"ليفياثان" تجاوزت المليار شيكل في 2020

الإثنين 01 مارس 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
عوائد إسرائيل من غاز"ليفياثان" تجاوزت المليار شيكل في 2020



القدس المحتلة /سما/ (د ب أ)

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بأن عوائد الدولة من عملية ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان البحري وتصديره إلى كل من مصر والأردن خلال عام 2020 تجاوزت 1.1 مليار شيكل (الدولار يعادل 3.3 شيكل).

ونقلت هيئة البث عن الوزير القول إن التوقعات بالنسبة لأرباح العام الحالي تفوق الثلاثة مليارات شيكل، على أن تصل لعشرة مليارات شيكل في المستقبل القريب.

ويرى شتاينتس أن "الربح الأكبر يتمثل في تقليص حجم الملوثات في البلاد بعد وقف الاعتماد على السولار والفحم الحجري في عمليات إنتاج الطاقة واستخدام الغاز الطبيعي عوضا عنهما".

وبدأت إسرائيل ضخ الغاز من الحقل لكل من مصر والأردن في كانون ثان/يناير من عام 2020.

ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليار متر مكعب.

#يوفال شتاينتس #اسرائيل #حقل ليفياثان البحري

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