إسرائيل تسجل 3089 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بنسبة إيجابية 5.4 في المئة

القدس المحتلة /سما/

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 3089 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة بنسبة إيجابية بلغت 5.4 في المئة.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5758 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد بينما يوجد 742 حالة خطرة و232 حالة يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي، فيما تجاوز إجمال الإصابات الـ 770 ألف حالة تعافي منهم ما يزيد على 733 ألف حالة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت الثلاثاء المنصرم، أن أكثر من 70في المئة من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا.

وتلقى حتى الآن إلى حدود الساعة 12.30 دقيقة بتوقيت القدس، 4.723.966 اسرائيلي الجرعة الاولى من اللقاح بينما تلقى الجرعة الثانية 3.368.459 مواطنا.