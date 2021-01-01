الاربعاء-المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية يجتمعون للتحضير لوزراء الخارجية

القاهرة /سما/

انطلقت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته 155 وذلك للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده بعد غد الاربعاء .

ويستمر الاجتماع على مدى يومين برئاسة قطر، حيث يناقش جدول الأعمال وفي مقدمته بند إعادة ترشيح الامين العام للجامعة العربية، كما يناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأوضاع في المنطقة كافة، بالإضافة إلى تقرير الأمين العام المتضمن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بين الدورتين 154-155.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع كل من: السفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشارين تامر الطيب، ورزق الزعانين وجمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.