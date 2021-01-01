شركة عملاقة ستنظم رحلات بحرية من إسرائيل لقبرص واليونان

القدس المحتلة /سما/

أعلنت شركة الرحلات البحرية العملاقة ROYAL CARIBBEAN اليوم (الإثنين) أنها ستبدأ نشاطها في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت الشركة وفق القناة 7 العبرية، أنه ابتداءً من شهر مايو وطوال أيام الصيف والعطلات، ستنظم الشركة رحلات بحرية من 3 إلى 7 ليالٍ من ميناء حيفا إلى جزر اليونان وقبرص الشهيرة على متن السفينة الفاخرة الجديدة - Odyssey Of The Seas.



ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة، قائلا: "أنا فخور بأن إسرائيل ستكون أول دولة في العالم تجري منها شركة الإبحار العملاقة ROYAL Caribbean رحلات، وهذا حدث اقتصادي وسياحي مهم لإسرائيل".



وقال المدير التنفيذي للشركة مايكل بيلي، "نحن متحمسون للإبحار من إسرائيل لأول مرة، ونستعد لهذا الحدث منذ فترة طويلة، ونقدر عاليا تعاون لحكومة الإسرائيلية معنا".