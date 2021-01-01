أشكنازي يستقبل السفير الإماراتي المعتمد لدى إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلية غابي أشكنازي، استقبل اليوم الاثنين أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل، السفير محمد محمود آل خاجة، في مقر وزارة الخارجية في مدينة القدس.



وهنأ أشكنازي السفير الإماراتي منوهًا إلى "الدور المهم للإمارات في قيادة التغيير الذي أحدثته اتفاقيات التطبيع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".



وبحسب الصحيفة، قال أشكنازي: "أمامنا فرصة تاريخية لتقديم نموذج من السلام الدافئ والشامل بين الدول والشعوب. إن افتتاح بعثتي الخارجية الإسرائيلية في أبو ظبي ودبي، وافتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل ضروري لتأسيس العلاقات الثنائية وتعزيز السلام. يسعدني أن أرى الدفء السريع للعلاقات بين الدول، وتحقيق رؤية السلام بين الثقافات والشعوب".



وأشارت الصحيفة إلى أنه في نهاية اللقاء الشخصي بين وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الإماراتي، تم عقد أول لقاء عمل بين الطاقم السياسي لدى سفارة الإمارات في إسرائيل وطاقم عمل من وزارة الخارجية بقيادة وزير الخارجية.



ووصل سفير الإمارات صباح اليوم إلى مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب وكان في استقباله رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية الإسرائيلية، جيل هاسكيل.



ويصل السفير في ساعات بعد الظهر إلى ديوان الرئيس الاسرائيلي لتقديم أوراق اعتماده، ومن المتوقع أن يعقد السفير وطاقمه غدًا اجتماعات عمل إضافية في وزارة الخارجية، كما يتوقع أن يزور الوفد متحف "الهولوكوست" في القدس.