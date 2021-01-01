  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنانة يسرا تكشف عن أسرار لأول مرة عن علاقتها بعادل إمام وأمنيتها الزواج منه...فيديو

الإثنين 01 مارس 2021 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة يسرا تكشف عن أسرار لأول مرة عن علاقتها بعادل إمام وأمنيتها الزواج منه...فيديو



القاهرة/سما/

تصدر اسم الفنان المصري عادل إمام، محركات البحث على "غوغل"، بعد حديث الفنانة يسرا عنه وعن طبيعة علاقتهما على مدار السنوات الماضية.

وقالت يسرا خلال استضافتها في برنامج "سهرانين"، مع الفنانين أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي، إن "كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، الكل بيكون سعيد ومبسوط وهو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل".

وعن كواليس العمل معه في فيلم "عمارة يعقوبيان" قالت يسرا: "عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد" وقال لي: "خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت"، فقال لي: "أقرى الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها فى كل شيء".

وتابعت: "لما بيحس إنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني"، معقبة: "عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نضيف".

أما الكماشة الثانية، فكانت عندما اتصل بها عادل إمام، وطلب منها السفر إلى الإسكندرية في اليوم التالي، لأنه سيبدأ تصوير فيلم جديد - "الإنسان يعيش مرة واحدة" - خلال يومين، فاتصلت بالمنتج ممدوح الليثي واعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم وقعته قبل ذلك. 

وسبق أن تحدثت الفنانة يسرا، خلال برنامجها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في برنامجها "الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "ON"، عن علاقتها بالزعيم، قائلة، "نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي، عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه.. عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه".

#عادل امام #الفنانة يسرا #يسرا وعادل امام #يسرا تتمنى الزواج من عادل امام

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مفاوضات سرية لمبعوث أوباما بين الأسد ونتنياهو: استعادة الجولان مقابل شرط واحد

حماس تكشف تفاصيل اجتماع رئيس مكتبها السياسي مع سفراء عدة دول في الدوحة

فيديو: مقتل مستوطن اثر دهسه من فلسطيني تعرض لهجوم في القدس

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو ركن يكشف خطوات اسرائيل القادمة تجاه العمال الفلسطينيين

"ربّما خلال أيام"... قناة كان: إسرائيل قرّرت الرد على الهجوم الإيراني

"غموض الموقف الامريكي اتجاه أونروا".. اشتيه يتحدث عن الانتخابات والعلاقات الامريكية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا للإنتخابات من الضفة وغزة

وزيرة الصحة: تسجيل 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

سفينة

أول رد رسمي إيراني حول ضلوعها بتفجير السفينة الإسرائيلية في خليج عمان

مجدلاني: توجه لتأجيل حوار القاهرة هذا الشهر

8y0HN

ترجح بإلغاء الانتخابات..تهديد "البرغوثي والقدوة" للرئيس ومركزية فتح في حال لم يأُخذ في مقترحاتهما

اعلان سما رسائل