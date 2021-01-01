الفنانة يسرا تكشف عن أسرار لأول مرة عن علاقتها بعادل إمام وأمنيتها الزواج منه...فيديو

القاهرة/سما/

تصدر اسم الفنان المصري عادل إمام، محركات البحث على "غوغل"، بعد حديث الفنانة يسرا عنه وعن طبيعة علاقتهما على مدار السنوات الماضية.

وقالت يسرا خلال استضافتها في برنامج "سهرانين"، مع الفنانين أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي، إن "كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، الكل بيكون سعيد ومبسوط وهو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل".

وعن كواليس العمل معه في فيلم "عمارة يعقوبيان" قالت يسرا: "عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد" وقال لي: "خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت"، فقال لي: "أقرى الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها فى كل شيء".

وتابعت: "لما بيحس إنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني"، معقبة: "عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نضيف".

أما الكماشة الثانية، فكانت عندما اتصل بها عادل إمام، وطلب منها السفر إلى الإسكندرية في اليوم التالي، لأنه سيبدأ تصوير فيلم جديد - "الإنسان يعيش مرة واحدة" - خلال يومين، فاتصلت بالمنتج ممدوح الليثي واعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم وقعته قبل ذلك.

وسبق أن تحدثت الفنانة يسرا، خلال برنامجها مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في برنامجها "الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "ON"، عن علاقتها بالزعيم، قائلة، "نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي، عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه.. عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه".