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مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب يربطها بالعراق والاردن

الإثنين 01 مارس 2021 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب يربطها بالعراق والاردن



القاهرة/سما/

أعلنت، مصر والأردن والعراق، اليوم الاثنين، عن خط بري لنقل الركاب بين الدول الثلاث، بسعر تذكرة 130 دولارا.


وأكد وزير النقل المصري كامل الوزير وسفير الأردن أمجد العضايلة، على "أهمية البروتوكول الموقع لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاث يبدأ من القاهرة مرورا بعمان وصولا إلى بغداد، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولارا، شاملة سعر العبارة بين ميناءي نويبع والعقبة".

وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها، إن "الجانبين، أوضحوا أن البروتوكول موقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي السوبرجيت من الجانب المصري وكل من شركتي جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة"، مؤكدين أن "الخط البري يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر".

وتم التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربي (المملوكة لمصر والأردن والعراق) وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق أفريقيا.

#مصر #وزارة النقل والمواصلات المصرية #وزير النقل المصري #القاهرة #خط بري لنقل الركاب #خط بري بين العراق والاردن

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