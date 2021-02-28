زوجة سلطان عمان تهنئ الفنانة الإماراتية أحلام

مسقط /سما/

هنأت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، عقيلة سلطان عمان هيثم بن طارق، الفنانة الإماراتية أحلام على ألبومها الجديد "فدوة لعيونك".

وكانت أحلام أعلنت عن مباركة البوسعيدية لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أحلام عبر تغريدة لها في حسابها في موقع "تويتر" أن "مباركة زوجة سلطان عمان تشريف ووسام على صدرها"، مبينة أنها "وجهت خطابا رسميا لها بمناسبة ألبومها الجديد".

تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب???????????????????? pic.twitter.com/KAmYV2yer2 — A H L A M ???????? #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

اتمنى هذا التشريف ان اغني امام السيده الجليله #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيديه رعاها الله في يوم المرأه العمانيه في #الاوبرا_السلطانيه في عمان الفخر ????????????????????♥️شكراً لك ???????? https://t.co/zavnGZXC5d — A H L A M ???????? #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

وكتبت المغنية الإماراتية في التغريدة "تشريف ووسام على صدري مباركة السيدة الجليلة السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على ألبومي فدوه عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مدينا لها طول العمر شكرا من القلب".