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زوجة سلطان عمان تهنئ الفنانة الإماراتية أحلام

الإثنين 01 مارس 2021 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة سلطان عمان تهنئ الفنانة الإماراتية أحلام



مسقط /سما/

هنأت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، عقيلة سلطان عمان هيثم بن طارق، الفنانة الإماراتية أحلام على ألبومها الجديد "فدوة لعيونك".

وكانت أحلام أعلنت عن مباركة البوسعيدية لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أحلام عبر تغريدة لها في حسابها في موقع "تويتر" أن "مباركة زوجة سلطان عمان تشريف ووسام على صدرها"، مبينة أنها "وجهت خطابا رسميا لها بمناسبة ألبومها الجديد".

وكتبت المغنية الإماراتية في التغريدة "تشريف ووسام على صدري مباركة السيدة الجليلة السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على ألبومي فدوه عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مدينا لها طول العمر شكرا من القلب".

#سلطان عمان #احلام الاماراتية #الفنانة الاماراتية احلام #عهد بنت عبدالله البوسعيدية

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