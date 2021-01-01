تجريف وإبادة محاصيل زراعية في النقب..فيديو

النقب/سما/

أقدمت جرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، على تجريف وإبادة محاصيل زراعية على شارع 60 بالقرب من قرية أم بطين بمنطقة النقب، جنوب البلاد.

وجاء في التفاصيل، أن قوات من الشرطة رافقت الجرافات في مداهمة وتجريف أراض زراعية في النقب التي تدعي ما تسمى بـ"دائرة أرضي إسرائيل" أنه جرى زراعة محاصيلها في أراضي دولة؛ ومنعت وصول أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

وفي سياق متصل، داهمت قوات كبيرة من الشرطة، الأسبوع الماضي، أراضي قرية سعوة (عشيرة الأطرش) وأقدمت على تجريف محاصيلها الزراعية وهدم خيمة الاعتصام المقامة في المكان ضد مخطط تشجير المنطقة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تداهم فيها الشرطة أراضي قرية سعوة، من أجل تنفيذ مخطط تحريش الأرض ومصادرتها من قبل أصحابها.

هذا، وتصر ما تسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل" على تحريش قطعة الأرض التي تعود ملكيتها لأهالي الأطرش، فيما قال عدد من الأهالي إن تسوية أبرمت منذ سبعينيات القرن الماضي.