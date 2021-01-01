فنانة مصرية تكشف الدور الذي تمنى يوسف شعبان تقديمه قبل وفاته

القاهرة/سما/

كشفت الفنانة المصرية سميرة أحمد عن دورها في تراجع الفنان المصري الراحل، يوسف شعبان، عن اعتزال التمثيل.

وقالت سميرة أحمد، في تصريح خاص لـموقع "إرم نيوز"، إنه وافقها على التراجع عن اعتزاله عن الفن، من خلال دور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مسلسل "بالحب هنعدي"، موضحة أن العمل توقف ولم يظهر للنور بسبب جهة ما.

وأكدت سميرة أحمد أن يوسف شعبان عندما قرأ هذا الدور تمنى أن يعود به للجمهور ليكون بصمة قوية، منوهة أنه قال لها نصا: "قالي أنا هرجع عشانك يا سميرة عشان أنا قررت الاعتزال خلاص".

وعقبت قائلة: "الدور ده بقى أمنيته وكان كل ما يتكلم في أي وسيلة إعلامية يقول نفسي تتحقق الأمنية دي لكنها متحققتش وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عطل ظهوره من جديد".

وكان الفنان المصري الراحل يوسف شعبان قد تحدث عن السبب وراء رفضه التمثيل في سنواته الأخيرة، لعدة أسباب، قائلا: "عدم وجود أدوار تقدمه بشكل متميز يتناسب مع تاريخه الفني"، مضيفا "الدراما تعرضت لتغييرات، لم أستطع التعامل معها".



هذا وتوفي الفنان المصري يوسف شعبان أمس الأحد عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا.

وكان شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

وللفنان الراحل إسهامات عديدة على مستوى السينما والتلفزيون، وادى مجموعة من الأدوار مازالت عالقة في أذهان المشاهدين المصريين والعرب.