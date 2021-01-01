  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فنانة مصرية تكشف الدور الذي تمنى يوسف شعبان تقديمه قبل وفاته

الإثنين 01 مارس 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانة مصرية تكشف الدور الذي تمنى يوسف شعبان تقديمه قبل وفاته



القاهرة/سما/

كشفت الفنانة المصرية سميرة أحمد عن دورها في تراجع الفنان المصري الراحل، يوسف شعبان، عن اعتزال التمثيل.

وقالت سميرة أحمد، في تصريح خاص لـموقع "إرم نيوز"، إنه وافقها على التراجع عن اعتزاله عن الفن، من خلال دور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مسلسل "بالحب هنعدي"، موضحة أن العمل توقف ولم يظهر للنور بسبب جهة ما.

وأكدت سميرة أحمد أن يوسف شعبان عندما قرأ هذا الدور تمنى أن يعود به للجمهور ليكون بصمة قوية، منوهة أنه قال لها نصا: "قالي أنا هرجع عشانك يا سميرة عشان أنا قررت الاعتزال خلاص".

وعقبت قائلة: "الدور ده بقى أمنيته وكان كل ما يتكلم في أي وسيلة إعلامية يقول نفسي تتحقق الأمنية دي لكنها متحققتش وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عطل ظهوره من جديد".
وكان الفنان المصري الراحل يوسف شعبان قد تحدث عن السبب وراء رفضه التمثيل في سنواته الأخيرة، لعدة أسباب، قائلا: "عدم وجود أدوار تقدمه بشكل متميز يتناسب مع تاريخه الفني"، مضيفا "الدراما تعرضت لتغييرات، لم أستطع التعامل معها".


هذا وتوفي الفنان المصري يوسف شعبان أمس الأحد عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا.

وكان شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

وللفنان الراحل إسهامات عديدة على مستوى السينما والتلفزيون، وادى مجموعة من الأدوار مازالت عالقة في أذهان المشاهدين المصريين والعرب.

#يوسف شعبان #وفاة يوسف شعبان

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مفاوضات سرية لمبعوث أوباما بين الأسد ونتنياهو: استعادة الجولان مقابل شرط واحد

حماس تكشف تفاصيل اجتماع رئيس مكتبها السياسي مع سفراء عدة دول في الدوحة

فيديو: مقتل مستوطن اثر دهسه من فلسطيني تعرض لهجوم في القدس

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو ركن يكشف خطوات اسرائيل القادمة تجاه العمال الفلسطينيين

"ربّما خلال أيام"... قناة كان: إسرائيل قرّرت الرد على الهجوم الإيراني

"غموض الموقف الامريكي اتجاه أونروا".. اشتيه يتحدث عن الانتخابات والعلاقات الامريكية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

سفينة

أول رد رسمي إيراني حول ضلوعها بتفجير السفينة الإسرائيلية في خليج عمان

مجدلاني: توجه لتأجيل حوار القاهرة هذا الشهر

8y0HN

ترجح بإلغاء الانتخابات..تهديد "البرغوثي والقدوة" للرئيس ومركزية فتح في حال لم يأُخذ في مقترحاتهما

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم الأثنين

اعلان سما رسائل