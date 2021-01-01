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وزير إسرائيلي: قوة كوماندوز إيرانية نصبت لغماً متفجراً في الليل وهاجمت السفينة

الإثنين 01 مارس 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: قوة كوماندوز إيرانية نصبت لغماً متفجراً في الليل وهاجمت السفينة



القدس المحتلة / سما /

قال يؤاف غالانت وزير التعليم الإسرائيلي، وعضو المجلس المصغر "الكابنيت"، اليوم الاثنين، إن التقديرات تشير إلى أن قوة كوماندوز بحري إيرانية قامت بعملية إبحار في الليل ونصب لغمًا متفجرًا في السفينة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي في خليج عمان ما أدى لتضررها.

وأوضح غالانت وهو جنرال عسكري إسرائيلي في حديث لاستديو موقع يديعوت أحرونوت، إن هذه التقديرات استنتجها من خلال الصور التي شاهدها بعد الهجوم، وليس بناءًا على معلومات لديه.

وأشار إلى أن هذا اللغم المتفجر خارجي، وضع من الهيكل الخارجي للسفينة وليس من داخلها.

ولفت إلى أن إيران حصلت على معلومات حول هوية السفينة بطريقة سهلة جدًا من خلال الدخول للشبكات المفتوحة ومعرفة أصحاب السفن.

وأضاف "لا يمكن أن تمر السفينة عبر مضيق هرمز ليلًا وفجأة صباحًا تستيقظ على انفجار، ومن ثم أقول لا علاقة لي بشيء، كل من يعرف تلك المنطقة الساحلية يعرف كل ما يحدث هناك من أفعال إيرانية"، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا زالت جارية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وردًا على سؤال حول فيما إذا كانت تعتبر إسرائيل أن الهجوم على السفينة يغلق حساب إيران أو يفتح صراعًا جديدًا، قال الوزير غالانت "إنهم يسيطرون على لبنان من خلال حزب الله، ويحاولون الاستيلاء على سوريا من خلال الميليشيات الشيعية ووضع أسلحة غير متوازنة هناك، وفي العراق لديهم تأثير كبير، وكذلك في اليمن".

وأضاف "هذا يشكل خطرًا على إسرائيل والعالم، وفي هذا الجانب نحتاج إلى ضبط النفس والقيام بحساباتنا بشكل جيد، في المقابل لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ولن تسمح للإيرانيين بتأسيس جيش في سوريا ونقل أسلحة غير متوازنة إلى لبنان، وفتح جبهة ثانية في الجولان".

 

نقلا عن القدس

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