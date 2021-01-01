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وصول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل إلى مطار بن غوريون

الإثنين 01 مارس 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل إلى مطار بن غوريون



القدس المحتلة/سما/

أكدت إسرائيل وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون، لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.

وكان مكتب دبي الإعلامي قد أفاد الشهر الماضي، بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

وقال المكتب إن محمد محمود آل خاجة: "أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد".


ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اتفاق السلام الذي وقعت عليه الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السباق، دونالد ترامب.

وتبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات، وسبق أن كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.

#السفير الاماراتي #مطار بن غوريون #اسرائيل #محمد محمود آل خاجة

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